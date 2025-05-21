Однак зараз українець сфокусований на бою з Дюбуа

Давній друг українського боксера Олександра Усика Сергій Лапін натякнув, що наш спортсмен відкритий до поєдинку з Джейком Полом за правилами ММА після гучного реваншу з Даніелем Дюбуа, з яким він має зустрітися 19 липня.

"Це чудове шоу. Уявіть тільки анонс: абсолютний чемпіон світу з боксу виходить у клітку, щоб битися за правилами ММА проти хлопця, який перемагав бійців ММА на боксерському рингу. Це було б видовище, яке фанати хотіли б побачити", - пише Mirror, за словами Лапіна.

Команді Усика довелося б повністю перебудувати тренувальний табір - залучити експертів з боротьби та кікбоксингу, щоб освоїти потрібні техніки для виступу в клітці. До того ж, команді Джейка Пола, який у листопаді 2024 року переміг Майка Тайсона, ця ідея цікава.

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"Усик сказав: "Чому б і ні? Це круто - я люблю виклики". Він навіть згадав, що в дитинстві займався боротьбою і рукопашним боєм. Це був би чудовий бій у клітці", - додав друг боксера.

Однак, незважаючи на зацікавленість до цього бою, Усик зараз зосереджений виключно на майбутньому бою з Дюбуа цього літа.

Олександр Усик та його майбутній поєдинок - що відомо

На стадіоні "Вемблі" в Лондоні на Усика та Дюбуа чекає бій за звання абсолютного чемпіона світу. Їхнє перше протистояння відбулося 2023 року, і тоді українець здобув перемогу, зупинивши британця в пізніх раундах.

Однак сутичка не обійшлася без драматизму: Дюбуа відправив Усика в нокдаун у п'ятому раунді, але удар був визнаний "заниженим".

Раніше УНІАН повідомляв, з ким Усик хотів би провести свій останній бій.

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