Джон Ф'юрі визначився зі своїм фаворитом.

Колишній професійний боксер, батько Тайсона Ф'юрі Джон висловив свою думку про довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа, пише Seconds Out.

Реванш між Усиком і Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі. В інтерв'ю виданню Джон Ф'юрі заявив, що це відповідний момент для британця, щоб здобути перемогу: "Удачі Олександру Усику, але знову ж таки - він затримався надовго. Я бачу, як Даніель Дюбуа стає володарем кількох поясів. Скільки боїв у тебе залишилося? Ти піднявся з крузервейта у важку вагу, і тепер ці великі хлопці луплять тебе. Йому потрібно всього один раз влучити", - заявив батько Тайсона Ф'юрі.

За його словами, у британського спортсмена є всі шанси, тоді як Усику 38-39 років. Крім того, він зазначив, що Дюбуа - потужний панчер. Він провів чудовий бій з Ентоні Джошуа.

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"У нього є цей нокаутуючий удар. Якщо він потрапить по Усику зараз, після того як Циганський Король двічі спустошив його "паливний бак", скільки в нього [Усика] залишилося сил?", - додав чоловік.

При цьому, у переможця, ким би він не виявився, не буде часу на відпочинок - обов'язковий претендент за версією WBO Джозеф Паркер, обов'язковий претендент за версією IBF Дерек Чісора і тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабайєл уже чекають своєї черги на бій за титул.

Інші новини про майбутній поєдинок

Раніше УНІАН повідомляв, що Дюбуа зробив гучну заяву перед боєм з Усиком. Він вибухнув погрозами, пообіцявши "закінчити кар'єру" українця. "Усик став повільнішим через свій вік. У нього будуть потрапляти бомби, я налаштований серйозно", - сказав Дюбуа.

Крім того, букмекери визначили фаворита бою. Аналітики впевнені, що Усик є фаворитом бою. На перемогу українця пропонують поставити із середнім коефіцієнтом 1,20. Коефіцієнт ставки на виграш британця становить 4,33.

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