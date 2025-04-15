За словами Боба Арума, боксеру немає сенсу повертатися до проведення боїв.

Промоутер Боб Арум вважає, що Тайсон Ф'юрі не повернеться на ринг після того, як заявив про завершення своєї кар'єри у січні. Відомо, що про це колишній чемпіон світу оголосив за декілька тижнів після другої поспіль поразки від українського боксера Олександра Усика. Про це повідомляє The Independent.

У виданні нагадали, що британський спортсмен вже тричі йшов на пенсію, востаннє це було у 2023 році, проте Арум запевнив, що цього разу не очікує чергових змін.

"Якби я був букмекером, я б сказав, що він більше ніколи не буде битися. У Марвіна Хаглера є такий вислів: "Багач, який лягає спати в шовковій піжамі, не встає вранці, щоб працювати на дорозі". Тайсон, дійсно, я не думаю, що хоче вставати вранці і працювати на дорозі, і проходити через досвід необхідності тренуватися, коли економічно він більше не повинен цього робити", - підкреслив промоутер.

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У The Independent нагадали, що до програшу в Саудівській Аравії в травні та грудні минулого року Ф'юрі був непереможним. Зокрема рекорд боксера становить 34 перемоги, одну нічию та дві поразки.

"Вболівальники припустили, що Ф'юрі готовий повернутися після того, як його бачили на тренуванні у власному спортзалі, а нинішній промоутер Едді Хірн минулого тижня заявив, що довгоочікуваний бій з Ентоні Джошуа все ще може відбутися", - додали у матеріалі.

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Як писав УНІАН, відомий британський боксер Дерек Чісора заявив про завершення своєї кар'єри. За його словами, таке рішення він прийняв через свою дружину.

Водночас промоутер українського боксера Василя Ломаченка відповів, чому спортсмен не повертається в ринг. Боб Арум зазначив, що боксер має проблеми зі спиною.

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