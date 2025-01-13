Британець Тайсон Ф'юрі вирішив більше не проводити поєдинки після двох серйозних поразок.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення своєї кар'єри боксера після того, як двічі програв українцю Олександру Усику - спочатку за титул абсолютного чемпіона в надважкій вазі, а потім за титули WBC, WBA Super, WBO, IBO і The Ring.

"Я збираюся зробити це коротко і ясно, я хотів би оголосити про свій відхід з боксу. Це було круто, я насолоджувався кожною хвилиною, і я збираюся закінчити на цьому. Дік Терпін носив маску (Dick Turpin wore a mask). Хай благословить усіх Бог, побачимося по той бік", - заявив Ф'юрі у відео на сторінці Instagram.

"Dick Turpin wore a mask" - ідіома, яка має на увазі, що хтось намагається пограбувати когось іншого. Таким чином, Ф'юрі може натякати, що він не згоден з рішенням в одному або двох поєдинках, де він програв Олександру Усику.

Що відомо про останній поєдинок Ф'юрі проти Усика

Раніше УНІАН повідомляв, що Усик був сильнішим за Ф'юрі, за словами Ентоні Джошуа. Британський боксер навіть підрахував бали обох спортсменів на рингу. На його думку, перевага українця була мінімальною.

Крім того, перемогу Усика також прокоментував легендарний Леннокс Льюїс. "Це був хороший бій. Хотів би, щоб Тайсон був трохи агресивнішим і трохи активніше йшов на Усика. Усик виграв перший поєдинок, тому Тайсону потрібно було йти на нього і мати впевненість, що він переможе в другому бою", - зазначив він.

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