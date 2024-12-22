За словами боксера, цей бій був хорошим.

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс відреагував на перемогу володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO українського боксера Олександра Усика у реванші з Тайсоном Ф'юрі. За його словами, судді справедливо визначили переможця поєдинку.

Льюїс вважає, що Ф'юрі мав краще проявляти себе для того, аби вибороти перемогу.

"Це був хороший бій. Хотів би, щоб Тайсон був трохи агресивнішим і трохи активніше йшов на Усика. Усик виграв перший поєдинок, тому Тайсону потрібно було йти на нього і мати впевненість, що він переможе в другому бою. Рахунок на суддівських записках? Я не чув суддівські записки. Чи згоден з тим, хто переміг? Так. Можливо, Ф'юрі здається, що він виграв бій. Я не знаю. На мій погляд, він міг попрацювати трохи більше. Усик кілька разів вільно влучив йому по корпусу, і ці очки були зараховані. Я вважаю, що судді бачили це", - зазначив він у коментарі для TNT Sports Boxing.

Відео дня

Реванш Усик - Ф'юрі

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 21 на 22 грудня українець Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі у реванші. Зокрема в останньому 12 раунді Олександр Усик, візуально, переміг за очками Тайсона Ф'юрі та продовжував принижувати величезного британця перед тисячами фанатів. Тому бій закінчився одноголосним рішенням суддів - перемогу отримав Олександр Усик.

Також повідомлялось, що Олександр Усик за перемогу у реванші з Тайсоном Ф'юрі отримав 114 мільйонів доларів, а Тайсону Ф'юрі заплатили 76 млн доларів. Зазначається, що загальний призовий фонд склав $190 мільйонів.

Вас також можуть зацікавити новини: