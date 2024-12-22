Боксер вдягнув чорну футболку з написом грецькою мовою, що має релігійний зміст.

Український чемпіон Олександр Усик вийшов на ринг проти британця Тайсона Ф'юрі у саудівському Ер-Ріяді в футболці з написом "Православ'я або смерть" грецькою мовою.

Як пише портал Sport.ua, футболка Усика викликала великий резонанс серед саудівців. Фраза "Православ’я або смерть" відкидає інші релігійні позиції. В ісламській Саудівській Аравії таку символіку можуть сприймати як провокаційну або образливу.

Носіння такої футболки в такій країні може мати серйозні наслідки, оскільки там суворо дотримуються релігійних норм, а будь-які висловлювання можуть бути розцінені як порушення.

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Раніше у Саудівській Аравії вже були подібні випадки. Наприклад, саудівський блогер Раїф Бадаві був засуджений до 10 років ув’язнення і 1000 ударів батогом за образу ісламу.

Усик проти Ф'юрі

У ніч з 21 на 22 грудня в столиці Саудівської Аравії, в Ер-Ріяді, на Kingdom Arena відбувся легендарний поєдинок - реванш між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі. На кону були WBO, WBA і WBC та пам'ятний пояс від WBC, який присвячений 50-річчю легендарного бою між Джорджем Форманом і Мухаммедом Алі.

Тайсон Ф'юрі вийшов на ринг із рекордними 127,4 кг - це на 10 кілограмів більше, ніж раніше. Олександр Усик же важить 102,5 кг. Поєдинок закінчився одноголосним рішенням суддів - виграв Усик.

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