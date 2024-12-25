У мережі набуло популярності відео з промовою британця Ф’юрі, де він зневажливо відгукується про українця Усика.

Ще у 2020 році британець Тайсон Ф’юрі називав українського боксера Олександра Усика "невідомим і нецікавим" і відмовлявся з ним проводити поєдинок. Про це свідчить відео кількарічної давнини, яке набуло популярності в мережі.

Ф’юрі у відео розповідає, що Усик - "ніхто, ним ніхто не цікавиться". Каже, з ним немає сенсу виходити на ринг, адже це не принесе "фінансової вигоди".

Тоді британець заявляв, що хоче великих поєдинків, які "будуть цікаві людям". І ці поєдинки, на його думку, мають відбуватися в Англії або десь на Заході. А Усик – чужий для західного світу, казав Ф’юрі.

Відео дня

А вже через чотири роки у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді українець Усик двічі переміг британця Ф’юрі на рингу, захистивши титули WBO, WBA і WBC. І, за словами українця, він вважає свою перемогу у реванші проти Ф'юрі справедливою і чесною.

Останній поєдинок Усика і Ф’юрі: відгуки

Ексчемпіон світу з боксу у важкій вазі, британець Ентоні Джошуа вважає, що Олександр Усик був сильнішим за його співвітчизника Тайсона Ф'юрі у чемпіонському бою-реванші, втім, перевага українця була мінімальною.

Також колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс відреагував на перемогу Усика у реванші із Ф'юрі. За його словами, судді справедливо визначили переможця поєдинку. А Ф'юрі, зазначив Льюїс" мав краще проявляти себе для того, аби вибороти перемогу.

Крім того, російська блогерка з мільйонною аудиторією Вікторія Боня неочікувано підтримала українця Усика, який переміг Ф'юрі. Росіянка побувала на тріумфальному для українця реванші та привітала його з перемогою.

Вас також можуть зацікавити новини: