Український чемпіон заявив, що в кожного чоловіка має бути ремесло, яке приноситиме не тільки дохід, а й радість.

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик розповів, що хоче примножити свої статки та інвестувати в нові проєкти. Про це він заявив в інтерв'ю під час бізнес-зустрічі про ринок нерухомості на Балі.

"У мене дуже великі бізнес-амбіції. Хочу заробити, щоб у мене було 17 мільярдів доларів. 17 мільярдів мені вистачить", - сказав Усик.

Боксер наголосив, що кожен чоловік повинен мати ремесло, яке буде приносити не тільки дохід, а й радість.

Відео дня

"Якщо в спорті в мене, слава Богу, вийшло, то хочу будувати щось далі", - додав український чемпіон.

Також Усик під час інтерв'ю поділився секретом свого успіху.

"Ви знаєте, чому в мене виходить? Тому що я фартовий. Мені постійно щастить. Єдине, що я зробив у житті, - це зібрав навколо себе правильну команду", - заявив боксер.

Інші новини боксу

Раніше колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко розповів, чому він вирішив завершити професійну кар'єру в боксі. За його словами, справа була не в травмах.

Ломаченко поділився, що він втратив мотивацію продовжувати займатися боксом. Він зізнався, що хотів стати абсолютним чемпіоном світу, але пізніше програв Девіну Хейні.

Крім того, раніше Олександр Красюк, експромоутер абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика, заявив, що боксеру варто завершити свою кар'єру. Він підкреслив, що українцю не потрібно битися проти Фабіо Вордлі.

Вас також можуть зацікавити новини: