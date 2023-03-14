Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко, якого громадська організація "Рух ЧЕСНО" внесла до списку держзрадників, зробив нову скандальну публікацію.
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram знаменитий боксер опублікував звернення митрополита Антонія Паканича про утиск Української православної церкви московського патріархату.
"З нами Бог! Хай буде мир", - написав під постом Ломаченко.
Варто відзначити, що це вже далеко не перша скандальна публікація Василя Ломаченка в Instagram, через що його сторінка була заблокована для українських користувачів.
Раніше боксер відвідував Києво-Печерську Лавру, щоб спекти просфори і поділився знімками в соціальних мережах, на які громадськість обурено відреагувала.
Крім того, спортсмен опублікував спільні фото і дві частини інтерв'ю зі скандальним Митрополитом Лукою, проти якого були введені санкції.
А зовсім недавно Ломаченко відвідав турнір UFC 285 В Лас-Вегасі (США), де зробив спільне фото з представником країни-терориста Ісламом Махачєвим.
Нагадаємо, зараз Василь Ломаченко перебуває в США, де готується до бою за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі проти Девіна Хейні.