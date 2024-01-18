Владислав Сіренко зізнався, що йому пропонували велику суму за бій з росіянином Сергієм Кузьміним.

Український суперважковаговик Владислав Сіренко повідомив, що йому пропонували бій з російським боксером.

За словами українця, йому пропонували 200 тисяч доларів за поєдинок з представником країни-терориста Сергієм Кузьміним, але він відхилив цю пропозицію.

"Перша пропозиція - це був бій з Сергієм Кузьміним за 200 тисяч доларів. Але я відповів, що з росіянами не буду боксувати ні за які гроші і не хочу давати їм можливість заробляти.

А ще я розумію, що це навряд чи буде схоже на бокс. Буде дуже важко стримувати себе психологічно", - зізнався Сіренко в розмові з Лігою професійного боксу України (НЛПБУ).

Свій останній бій Владислав Сіренко провів у грудні 2021 року. Тоді він технічним нокаутом переміг співвітчизника Андрія Руденка і завоював титул чемпіона WBO Asia Pacific, а також захистив пояс чемпіона Азії за версією WBC ABC (2-й захист українця) в суперважкій вазі.

Потім Сіренко взяв паузу в кар'єрі через проблеми зі здоров'ям. Він переніс операцію на руці і тривалий час проходив реабілітацію.

Додамо, що у послужному списку Владислава Сіренка 19 перемог (16 нокаутом) у 19 поєдинках у професійній кар'єрі.

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