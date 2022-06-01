Владислав Сіренко відновив тренування після вторгнення російських окупантів.

Непереможний український боксер суперважкої ваги Владислав Сіренко планує найближчим часом повернутися на ринг.

Сіренко розповів в інтерв'ю Vringe, що хоче провести кілька поєдинків до кінця року.

"Зараз у мене є можливість повноцінно тренуватися і готуватися до свого можливого поєдинку. Війна вплинула дуже не тільки на тренувальний процес, а й на продовження моєї кар'єри в Україні в цілому.

Я з великою радістю і мотивацією хочу повернутися в ринг. Сподіваюся, наша команда зможе організувати кілька поєдинків до кінця цього року. За суперників говорити поки рано, але можу сказати, що мотивація у мене неймовірна", – сказав Сіренко.

Напередодні Владислав Сіренко повідомив, що продає на благодійному аукціоні свій пояс чемпіона WBC Asia.

Всі кошти, зароблені на аукціоні, підуть на допомогу В'ячеславу Ялову. Мати хлопця померла на його руках від травм, отриманих в результаті вибуху снаряда. Тепер він самостійно піклується про 4 молодших братиків і сестричок.

Нагадаємо, Владислав Сіренко свій останній бій провів проти свого співвітчизника Андрія Руденка в грудні 2021 року. Сіренко здобув перемогу технічним нокаутом, завоювавши титул чемпіона WBO Asia Pacific і захистивши пояс чемпіона Азії за версією WBC ABC (2-й захист українця) в суперважкій вазі.

Вас також можуть зацікавити новини: