Владислав Сіренко висловився про полк "Азов", який тримає оборону Маріуполя.

Український боксер суперважкої ваги Владислав Сіренко висловився про дії полку "Азов", який обороняє Маріуполь від російських загарбників.

У своєму Instagram непереможний боксер опублікував пост, в якому відзначив героїзм воїнів "Азова".

"Гордість жити з цими хлопцями в один час і в одній країні. Про них складатимуть легенди.

"Азов"! Сила, дух, свобода, безстрашність. Відданість своїй державі до кінця", - написав Сіренко.

Бійці "Азова" разом з іншими формуваннями ЗСУ продовжують героїчно стримувати окупантів у заблокованому Маріуполі.

Раніше УНІАН повідомляв, що київське "Динамо" скасувало благодійний поєдинок з румунським клубом "Стяуа" через висловлювання його президента, який назвав полк "Азов" нацистами.

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