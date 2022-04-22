Український боксер суперважкої ваги Владислав Сіренко висловився про дії полку "Азов", який обороняє Маріуполь від російських загарбників.
У своєму Instagram непереможний боксер опублікував пост, в якому відзначив героїзм воїнів "Азова".
"Гордість жити з цими хлопцями в один час і в одній країні. Про них складатимуть легенди.
"Азов"! Сила, дух, свобода, безстрашність. Відданість своїй державі до кінця", - написав Сіренко.
Бійці "Азова" разом з іншими формуваннями ЗСУ продовжують героїчно стримувати окупантів у заблокованому Маріуполі.
Раніше УНІАН повідомляв, що київське "Динамо" скасувало благодійний поєдинок з румунським клубом "Стяуа" через висловлювання його президента, який назвав полк "Азов" нацистами.
Блокада Маріуполя: що відомо
- З перших днів вторгнення Маріуполь є найгарячішою точкою в Україні. У місті зруйновано 90% всіх будівель. Бої не припиняються. Місто постійно бомблять. У Маріуполь неможливо доставити ні їжу, Ні медикаменти. Місто знаходиться в блокаді.
- Останнім часом в Маріуполі окупанти б'ють бомбами по "Азовсталі" стріляють з артилерії і танків по житловому сектору. Частина міста вже знаходиться під контролем росіян.