В рамках вечора боксу в Броварах відбувся бій двох відомих українців.

Український боксер суперважкої ваги Владислав Сіренко в Броварах провів бій проти свого співвітчизника Андрія Руденка.

Поєдинок відбувся в рамках вечора боксу, де головною подією є зустріч Дениса Берінчика з росіянином Ісою Чанієвим. 26-річний Сіренко та 38-річний Руденко билися в андеркарті.

Молодість перемогла досвід: у 6-му раунді рефері зупинив побиття Руденка. Сіренко достроково переміг. Владислав став володарем поясів WBC Asia та WBO Asia Pacific.

Сіренко здобув 19-ту перемогу в 19 боях на профі-рингу (в 16-й раз - достроково). Руденко здобув 34 перемоги у своїй кар'єрі при тепер вже шести поразках.

Сіренко - молодий проспект, який подає великі надії. Ця перемога утвердила його в статусі головного суперважковаговика України після Олександра Усика.

Відео огляд поєдинку

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Автор: Артем Будрін