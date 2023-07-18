Олександр Усик свого часу намагався скопіювати стиль Насіма Хамеда.

Володар поясів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик зізнався, кому з відомих боксерів він наслідував на початку своєї кар'єри.

Українець розповів, що намагався копіювати стиль колишнього чемпіона в напівлегкій вазі Насіма Хамеда.

"Коли були любителями, ми копіювали його рухи. У спортзалі на нас чинили тиск і не дозволяли цього робити. Тренери говорили, що ми втрачаємо фокус і концентрацію. Все ж я продовжував це робити навіть під час змагань", - наводить слова Усика BT Sport Boxing.

Відео дня

Насім Хамед також відомий за прізвиськом "Принц Хамед" - це британський боксер єменського походження. Він був чемпіоном світу у напівлегкій вазі за версією WBO (1995-2000), IBF (1997), WBC (1999) та IBO (2002).

За свою кар'єру Хамед переміг 16 боксерів за титул чемпіона світу в напівлегкій вазі. Також він відомий тим, що на ринг завжди виходив в шортах в стилі "Леопард". У 2015 році Насім Хамед був включений до Міжнародної зали слави боксу.

Нагадаємо, Олександр Усик зараз готується до бою проти британця Даніеля Дюбуа. Поєдинок відбудеться 26 серпня на "Tarczynski Arena" у польському Вроцлаві.

Свій попередній бій український боуксер провів у серпні минулого року проти Ентоні Джошуа. Усик переміг свого опонента роздільним рішенням суддів і захистив титули WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі.

У послужному списку Олександра 20 перемог (13 - нокаутом) в 20 боях на професійному рингу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Олександр Усик опублікував у соціальних мережах свій новий патріотичний вірш.

Вас також можуть зацікавити новини: