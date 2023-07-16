Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик в черговий раз поділився з фанатами своєю творчістю.
На своїй сторінці у соціальній мережі Інстаграм 36-річний боксер опублікував патріотичний вірш власного авторства.
"Терпи, козак, Творець тебе шліфує,
Ти загартований вогнем, і куля тебе не бере.
Ворог, побачивши тебе, бігом себе рятує.
Терпи, козак, бо то життя лише твоє.
Ти душу Богу збережи у цноті,
ти вірність й честь державі посвяти,
своїй родині ти віддай все світло,
яке Господь в житті тобі дає.
На тебе випала дорога не із легких,
але Господь все легко не дає.
Ти пройдеш іспит цей з народом.
Веди народ свій,
бо перемога чекає вже тебе", - написав Усик.
У коментарях користувачі мережі зазначають, що український боксер, мабуть, надихнувся творчістю Василя Стуса. Вірш спортсмена дуже нагадав їм відомий твір "Терпи, терпи - терпець тебе шліфує".
Нагадаємо, Олександр Усік зараз готується до бою проти британця Даніеля Дюбуа. Поєдинок відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. Напередодні бійці провели дуель поглядів.