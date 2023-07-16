Користувачам мережі вірш Усика нагадав твір Василя Стуса.

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик в черговий раз поділився з фанатами своєю творчістю.

На своїй сторінці у соціальній мережі Інстаграм 36-річний боксер опублікував патріотичний вірш власного авторства.

"Терпи, козак, Творець тебе шліфує,

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Ти загартований вогнем, і куля тебе не бере.

Ворог, побачивши тебе, бігом себе рятує.

Терпи, козак, бо то життя лише твоє.

Ти душу Богу збережи у цноті,

ти вірність й честь державі посвяти,

своїй родині ти віддай все світло,

яке Господь в житті тобі дає.

На тебе випала дорога не із легких,

але Господь все легко не дає.

Ти пройдеш іспит цей з народом.

Веди народ свій,

бо перемога чекає вже тебе", - написав Усик.

У коментарях користувачі мережі зазначають, що український боксер, мабуть, надихнувся творчістю Василя Стуса. Вірш спортсмена дуже нагадав їм відомий твір "Терпи, терпи - терпець тебе шліфує".

Нагадаємо, Олександр Усік зараз готується до бою проти британця Даніеля Дюбуа. Поєдинок відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. Напередодні бійці провели дуель поглядів.

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