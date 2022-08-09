Тоні Беллью зазначив, що Олександр Усик є найкращим у світі за технічним виконанням.

Колишній чемпіон світу за версією WBC у першій важкій вазі Тоні Беллью поділився думкою про Олександра Усика і Ентоні Джошуа напередодні їх реваншу.

39-річний спортсмен заявив, що він переживає за обох боксерів, оскільки кожен з них зберігає свою сутність. Беллью також зазначив, що український боксер є найкращим у світі за технічним виконанням.

"Усик ніколи не буде справжнім суперважкоатлетом, а Ентоні Джошуа завжди буде таким. Так що кожен раз, коли Усик зустрічається зі справжнім суперважкоатлетом на кшталт Тайсона Ф'юрі, Деонтея Вайлдера або Ентоні Джошуа, він буде в небезпеці. Тому так буде завжди, але в той же час він самий технічний боєць в історії. З цим не можна сперечатися.

У плані техніки Усик - найкращий в світі, немає нікого технічніше. Тайсон Ф'юрі - найкращий суперважкоатлет у світі через його габарити і те, що він може зробити. Але зараз технічно абсолютно ніхто не здатний перевершити Усика", - сказав Тоні Беллью в інтерв'ю YouTube-каналу "iFL TV".

Нагадаємо, в 2018 році Тоні Беллью зустрічався в рингу з Олександром Усиком. Тоді українець нокаутував британця у восьмому раунді.

Бій-реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться в місті Джидда 20 серпня. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули WBO, WBA, IBF і IBO, які українець відібрав у британця в минулому році.

Поєдинок можна буде подивитися безкоштовно на Київстар ТБ. Також бій можна побачити в записі на платформі.

Нагадаємо, минулої осені українець переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів. Цей бій був визнаний головною подією боксу в 2021 році за версією видання The Ring.

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