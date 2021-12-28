Тоні Беллью розповів, як приймав рішення виходити на бій проти Усика.

Екс-чемпіон світу Тоні Беллью зізнався, що не хотів битися з українським боксером Олександром Усиком.

Як розповів британський боксер, бій він прийняв через зухвалий виклик українця після перемоги над Муратом Гассієвим. Своїми словами Усик не залишив йому вибору.

"Насправді я не хотів битися з Усиком. Я завершив кар'єру і пішов на медовий місяць. Він прокричав моє ім'я. Варто визнати, що Олександр дуже схвально висловлювався про мене. Коли я пішов з першої важкої ваги, він сказав, що вважає мене найкращим крузером у світі. Усик побив Гловацкі в бою за титул WBO, а я якраз покинув крузервейт. Можливо, це сталося навіть до його бою з Гловацкі, коли він ще не був чемпіоном. Так, я покинув першу важку вагу, коли він ще не бився в чемпіонських боях.

Я пам'ятаю, як проводив медовий місяць, а цей хлопець, який не знає жодного слова англійською, сказав: "Тоні Беллью, я хочу Тоні Беллью". І я такий подумав: "От паршивець!" Він вивів мене з себе і я відразу ж подзвонив своєму промоутеру Едді Хірну", - наводить слова Беллью Fightnews.

Нагадаємо, що в 2018 році Усик нокаутував Беллью у восьмому раунді.

Додамо, що у вересні цього року Олександр Усик одноголосним рішенням суддів переміг британця Ентоні Джошуа і став володарем поясів WBA, WBO, IBF і IBO.

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