За бій проти британця Усик отримає більше, ніж отримав Володимир Кличко за бій з Повєткіним.

18 травня відбудеться бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Промоутер українського боксера Олександр Красюк розповів про гонорар Усика за поєдинок проти "Циганського короля".

"Це буде найбільший контракт для Усика в його кар'єрі. Так і повинно бути. У бою за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі з непереможеним чемпіоном так і повинно бути.

Це багато грошей. Ця сума більша за 17 мільйонів доларів, які Володимир Кличко здобув за перемогу над Повєткіним у Москві. Ця сума давно більша.

Цей бій всі хочуть подивитися, але треба вибудувати цю комунікацію між споживачем і каналом дистрибуції. Це зробити нескладно, враховуючи наявний попит. А попит незвичайний, як і попит на квитки", - розповів Красюк в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, спочатку бій між Усиком і Ф'юрі повинен був відбутися 17 лютого, але "Циганський король" отримав травму у тренувальному таборі і поєдинок вимушено перенесли на травень.

Додамо, переможець бій Усик - Ф'юрі стане першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном в хевівейті і отримає від організаторів унікальний пояс, який буде прикрашений золотом і сріблом, а буквами буде нанесено напис "World Heawyweight Undisputed Champion".

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