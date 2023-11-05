Олександр Красюк наголосив, що 23 грудня боксери битися не будуть.

Олександр Красюк, промоутер чемпіона за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика, поділився деталями організації бою з Тайсоном Ф'юрі.

За словами Красюка для iFL TV, довгоочікуваний поєдинок відбудеться на початку 2024 року.

"Ми очікували, що Ф’юрі проведе бій з Усиком 23 грудня, такою була наша домовленість, її підписали обидві сторони. Але ми вже деякий час займаємось боксом і знаємо, що якщо боєць не готовий і не бажає виходити на ринг – ти не можеш підштовхнути його, він ніколи цього не зробить. Але весь світ чекає великого бою, тому ми повинні бути гнучкими", - заявив промоутер.

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Він зауважив, що український боксер готується у тренувальному таборі в Іспанії.

"Усик не буде битися 23 грудня. Бій перенесено на початок 2024-го, ось так ми вчинили. Тож зараз Усик знімає всі відео, проводить зйомки для майбутнього бою і повертається до свого тренувального табору в Іспанії. Якщо все буде в порядку, то наступного тижня про щось буде оголошено. Тому раніше наступного тижня я не хочу… Скажімо так, це буде не добре, якщо я оголошу про щось раніше наступного тижня", - сказав Красюк.

Коли пройде поєдинок Усик - Ф'юрі

За інформацією авторитетного журналіста Майка Коппінджера, бій українця проти британця відбудеться в лютому наступного року.

Раніше Усик розкритикував промоутера "Циганського короля", коли стало відомо, що Ф'юрі не готовий битися 23 грудня.

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