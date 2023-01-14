Також зірковий боксер "наїхав" на російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Чемпіон WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик звернувся до росіян, які вживають по відношенню до України прийменник "на".

"Багато людей із РФ говорять "на Україну". Але тільки термін "на" використовується, коли ви їдете на острів, чи на гору, чи на чийсь орган. Тож якщо ви їдете кудись, наприклад до нас, то ви їдете в Україну. Сильну, сміливу. Так, не таку велику як ви, але сильну, сміливу та об'єднану", - сказав Усик в себе у Instagram.

Також зірковий боксер "наїхав" на російського пропагандиста Володимира Соловйова.

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"Деякі панове на своєму ТБ кричать, який я негідник. Солов'юше, до тебе звертаюся. Ти знаєш, як закінчив Геббельс? Соловйов, ау! Ви знаєте, як закінчив Геббельс. За деякими даними, вони з дружиною наклали на себе руки. А перед цим дружина отруїла своїх шістьох дітей. Тобто спочатку вони вбили шістьох дітей, а потім застрелилися самі. Так, я, можливо, і клоун, і ще хтось. Але коли ви про червоні лінії розповідаєте… Суверенна держава може йти куди завгодно – в НАТО, не в НАТО. І ми по суті хочемо йти в НАТО, це наша мета. Чому ми, суверенна держава з гімном, з прапором, із президентом, зі своїм народом, не можемо обирати, куди йти?", - додав Усик.

Нагадаємо, що раніше Усик спрогнозував Путіну долю Гітлера. 30 грудня боксер опублікував фото з Києво-Печерської Лаври. 11 січня кримчанин заявив, що УПЦ мусить очиститися від негідників.

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