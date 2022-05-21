Це не Олександр Усик.

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа вважає Володимира Кличка найскладнішим суперником, з яким йому довелося битися.

"Найскладнішим суперником, з яким я будь-коли стикався, був, безумовно, Володимир Кличко. Молодий лев проти старого лева. Коли я бився з ним, я думав, що зарано вийшов проти аксакала, але це був його останній бій.

Тому, якби я не бився з ним, було б надто пізно. Іноді через відсутність досвіду ми щось ускладнюємо. У нього нокаутів було більше, ніж у мене разом узятих боїв та нокаутів у послужному списку. Він був досвідченим та дуже сильним. То справді був важкий бій.

Володимир дотягнув мене до 11 раунду – туди, де я ніколи раніше не був. Але він був моїм найсильнішим противником", – сказав Джошуа для Ютуб-каналу Oxford Union.

Нагадаємо, що британець та Кличко-молодший зустрічалися в ринзі 29 квітня 2017 року. Бій пройшов в Лондоні на "Вемблі". Суперники обмінялися нокдаунами в середині поєдинку, а в 11-му раунді Ентоні нокаутував легендарного українця. Після цієї поразки Володимир оголосив про завершення кар'єри.

Наразі Джошуа готується до реваншу з Олександром Усиком, який пройде влітку 2022 року.

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