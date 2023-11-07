Олександр Усик розповів про головні цілі Олександра Усика в боксі.

Промоутер Олександр Красюк, який представляє інтереси володаря титулів WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика, розповів, чи можливий поєдинок українця проти екс-чемпіона UFC Франсіса Нганну.

Функціонер заявив, що для Усика важливі титули, тому в пріоритеті для українця бій з Тайсоном Ф'юрі, який володіє поясом WBC.

"Знаєте, ми рухаємося іншим шляхом. Ми йдемо за славою. Ми йдемо за спадщиною. Спадщина зберігається в титулах, а пояс WBC належить Тайсону Ф'юрі. Так що в даний момент нам потрібен Ф'юрі", - сказав Олександр Красюк в коментарі iFL TV.

Відео дня

Нагадаємо, Френсіс Нганну потужно дебютував у професійному боксі у бою проти Тайсона Ф'юрі. 28 жовтня в Саудівській Аравії відбувся 10-раундовий поєдинок "Циганського короля" проти екс-чемпіона UFC, який завершився перемогою британця роздільним рішенням суддів. Відзначимо, що камерунець міг виграти бій достроково: в 3-му раунді він відправив Ф'юрі в нокдаун, проте дотиснути суперника все ж не зміг.

Додамо, що Олександр Усик свій наступний поєдинок проведе проти Тайсона Ф'юрі. Очікується, що бій відбудеться на початку наступного року.

Переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном в суперважкій вазі.

Вас також можуть зацікавити новини: