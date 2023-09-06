Дерек Чісора вважає, що Дюбуа зможе поліпшити результати, якщо в кутку буде знаходитися його батько.

Британський боксер суперважкоатлет Дерек Чісора поділився своєю думкою про майбутнє його співвітчизника Даніеля Дюбуа після поразки від українця Олександра Усика.

Досвідчений боксер вважає, що в кутку Дюбуа повинен знаходиться його батько. Це допоможе 25-річному британцеві показувати більше на рингу.

"Ми інші. Я інший. Я просто хочу битися. Я буду з вами відвертим: Даніель у своєму житті слухає лише одну людину, і це його тато. Кожного разу, коли він знаходиться в кутку, Даніель шукає свого батька. Так що Дюбуа повинен усвідомити, що його татові необхідно отримати тренерську ліцензію, щоб він міг перебувати в його кутку. Я напевно знаю, що якщо батько буде в його кутку, то Даніель буде давати в боях нам більше, ніж зараз.

Відео дня

Я намагаюся сказати, що Даніель звик до того, що батько знаходиться в його кутку. Кожного разу, коли Дон Чарльз говорив, Даніель шукав свого тата. Ви зрозуміли?", - сказав Чісора в коментарі YouTube-каналу iFL TV.

Нагадаємо, Даніель Дюбуа програв Олександру Усику технічним нокаутом в дев'ятому раунді. Таким чином, український боксер успішно захистив титули WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Відзначимо, що Усик вдруге успішно захистив свої пояси. Перший раз він це зробив, перемігши в реванші Ентоні Джошуа. В активі Олександра 21 перемога в 21 бою на профі-рингу.

Дюбуа зазнав другої поразки у своїй кар'єрі. У послужному списку 25-річного британця 19 перемог в 21 бою.

Вас також можуть зацікавити новини: