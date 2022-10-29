Обоє вклалися у ліміт легкого дивізіону.

Боксери легкої ваги Василь Ломаченко та Джемейн Ортіс провели офіційну процедуру зважування перед поєдинком.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

Обоє вклалися у ліміт легкого дивізіону. Трошки важчим виявився Ломаченко.

Результати зважування:

Василь Ломаченко - 61,1 кг

Джемейн Ортіс - 60,8 кг

Ломаченко - Ортіс: перед боєм

Вранці 30 жовтня у Нью-Йорку Василь Ломаченко проведе перший для себе у 2022 році поєдинок. Раніше УНІАН розповідав, де дивитися трансляцію бою.

Суперники подивилися один одному в очі, але американець Ортіс одягнув сонцезахисні окуляри.

Українець Ломаченко пообіцяв, що в неділю зранку його співвітчизники отримають позитивні емоції. Водночас Ортіс назвав це протистояння "шансом всього свого життя".

Промоутер раніше повідомляв, що Василь переслідує мету стати абсолютним чемпіоном світу і тому буде робити все можливе, щоб вийти в ринг проти іншого американця - Девіна Хейні. Але спершу треба прибрати зі свого шляху Ортіса, котрий навіть не провів у своїй кар'єрі жодного 12-раундового поєдинку.

Букмекери зробили прогноз на користь Ломаченка. Екс-чемпіон світу котирується як безсумнівний фаворит.