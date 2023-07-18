Камеруно-французький боєць розраховує виграти у Тайсона Ф'юрі рішенням суддів.

Екс-чемпіон UFC Френсіс Нганну поділився своїми планами на поєдинок проти володаря пояса WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі.

Камеруно-французький боєць розповів, що готується пройти всю дистанцію в бою з британським боксером і виграти рішенням суддів.

"Бій може відбуватися по-різному. Я думаю, що він спробує обіграти мене на дистанції і, можливо, спробує перемогти рішенням суддів. Я знаю, що багато людей дають мені шанс, якщо я випадково потраплю або щось таке, але я теж працюю над усіма аспектами, щоб перемогти рішенням.

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Мені доведеться подолати його відстань, тому що він досить добре тримається на відстані. Я постійно намагаюся це зламати, це означає, що я повинен стрибнути вище голови. Але це важко, і я дуже хочу виграти, навіть якщо він прийде за перемогою рішенням суддів", - наводить слова Нганну The MMA Hour.

Бій Ф'юрі - Нганну пройде 28 жовтня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Це буде 10-ти раундовий поєдинок, який пройде за класичними правилами боксу з трьома суддями на рингу, що використовують 10-бальну систему оцінки.

Повідомляється, що в контракті на бій Ф'юрі - Нганну передбачена опція реваншу.

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