Олександр Красюк впевнений, що український чемпіон нокаутує Даніеля Дюбуа.

Володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у важкій вазі Олександр Усик проведе свій наступний бій проти Даніеля Дюбуа.

Промоутер українського боксера Олександр Красюк зробив прогноз на майбутній бій свого клієнта. Він заявив, що Усик нокаутує британця.

"Я не провісник. Я навіть не буду говорити про свої передчуття.

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Я говорю як експерт боксу. Усик просто нокаутує цього хлопця. Усик нокаутує Даніеля Дюбуа.

Ви можете пропустити удар від своєї дівчини і впасти. Тож ви ніколи не можете підготуватися до удару.

Але різниця в тому, що Усик знаходиться в тренувальному таборі і готується до чого завгодно. Тому я вважаю, що Дюбуа буде вдячний Усику за весь той досвід, який він отримає в їхньому бою. У цьому справа", - наводить слова Красюка Boxing UK.

Поєдинок Усик - Дюбуа пройде 26 серпня в польському Вроцлаві. Боксери вже провели першу дуель поглядів.

Додамо, що в активі Олександра Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 боях на професійному рингу. У своєму останньому бою український боксер переміг у реванші Ентоні Джошуа і захистив титули WBA, WBO, IBF і IBO.

У послужному списку Даніеля Дюбуа 19 перемог (18 - нокаутом) і одна поразка в 20 боях на профі-рингу. У попередньому бою 25-річний британець технічним нокаутом у третьому раунді переміг Кевіна Лерену.

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