Бій за титул абсолютного чемпіона світу може відбутися в лютому-березні 2023 року.

Володар поясів WBO, WBA, IBO і IBF Олександр Усик представив промо-ролик майбутнього бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі проти британця Тайсона Ф'юрі, якому належить пояс WBC.

Відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі українського боксера.

У ролику показані найкращі моменти з боїв Усика і Ф'юрі, а також їх зустріч після бою "Циганського короля" з Дереком Чісорою, який відбувся 3 грудня в Лондоні.

Нагадаємо, після перемоги над Чісорою Ф'юрі викликав Усика на ринг. Тайсон грубо образив українського боксера, після чого закликав його прийняти бій. Також майбутні суперники провели дуель поглядів.

Промо бою Усик - Ф'юрі:

Очікується, що бій за всі 4 пояси в суперважкій вазі відбудеться в лютому або березні 2023 року. Офіційно контракт на бій між Усиком і Ф'юрі ще не підписаний.

Усик - Ф'юрі: профайли боксерів

Тайсон Ф'юрі здобув на профі-рингу 33 перемоги (24 - нокаутом), ще один його поєдинок завершився внічию.

В останньому бою "Циганський король" переміг технічним нокаутом у 10-му раунді Дерека Чісору.

В активі Олександра Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у суперважкій вазі.

У ніч на 21 серпня 2022 року Усик переміг у реванші Джошуа і захистив свої пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

До переходу в суперважкий дивізіон, Усик став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там всі чотири найпрестижніших пояса.

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