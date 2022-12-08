Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик

Володар поясів WBO, WBA, IBO і IBF Олександр Усик представив промо-ролик майбутнього бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі проти британця Тайсона Ф'юрі, якому належить пояс WBC.

Відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі українського боксера.

У ролику показані найкращі моменти з боїв Усика і Ф'юрі, а також їх зустріч після бою "Циганського короля" з Дереком Чісорою, який відбувся 3 грудня в Лондоні.

Нагадаємо, після перемоги над Чісорою Ф'юрі викликав Усика на ринг. Тайсон грубо образив українського боксера, після чого закликав його прийняти бій. Також майбутні суперники провели дуель поглядів.

Промо бою Усик - Ф'юрі:

Очікується, що бій за всі 4 пояси в суперважкій вазі відбудеться в лютому або березні 2023 року. Офіційно контракт на бій між Усиком і Ф'юрі ще не підписаний.

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