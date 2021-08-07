Український боксер заявив, що планує завоювати золото через три роки в Парижі.

Українського боксера Олександра Хижняка нагородили срібною медаллю Олімпійських ігор.

У фіналі олімпійського турніру Хижняк нокаутом у третьому раунді програв супернику з Бразилії. При цьому українець залишив за собою перші два раунди.

В ефірі "UA: Перший" Хижняк прокоментував свою поразку у фіналі:

"Відразу піднявся після удару, не можу сказати, що не міг продовжувати. За 4-5 секунд відновився, добре себе почував. Не знаю, чому рефері відразу зупинив бій. Багато таких боїв продовжують, відраховують до дев'яти. Не знаю, чому суддя не дав продовжити. Я відчував себе добре, був готовий йти вперед і перемагати".

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Хижняк підкреслив, що планує залишитися в любителях і завоювати золоту медаль Олімпіади в Парижі через три роки:

"Сталося те, що сталося. На все воля Бога, спасибі йому і за це. Хотілося перемогти. Нашою метою було золото Олімпійських ігор, але ця мета не підкорилася. Напевно, потрібно ще раз пройти цей шлях і зробити цю медаль золотою".

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Автор: Антон Дудар