Українського боксера Олександра Хижняка нагородили срібною медаллю Олімпійських ігор.
У фіналі олімпійського турніру Хижняк нокаутом у третьому раунді програв супернику з Бразилії. При цьому українець залишив за собою перші два раунди.
В ефірі "UA: Перший" Хижняк прокоментував свою поразку у фіналі:
"Відразу піднявся після удару, не можу сказати, що не міг продовжувати. За 4-5 секунд відновився, добре себе почував. Не знаю, чому рефері відразу зупинив бій. Багато таких боїв продовжують, відраховують до дев'яти. Не знаю, чому суддя не дав продовжити. Я відчував себе добре, був готовий йти вперед і перемагати".
Читайте такожУ Федерації боксу України звинуватили суддю в поразці Хижняка у фіналі Олімпійських ігор
Хижняк підкреслив, що планує залишитися в любителях і завоювати золоту медаль Олімпіади в Парижі через три роки:
"Сталося те, що сталося. На все воля Бога, спасибі йому і за це. Хотілося перемогти. Нашою метою було золото Олімпійських ігор, але ця мета не підкорилася. Напевно, потрібно ще раз пройти цей шлях і зробити цю медаль золотою".
Україна на Олімпіаді в Токіо: головне
- На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів.
На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.
За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.
Україна завоювала в Токіо вже десять бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів) та тенісистка Еліна Світоліна. Алла Черкасова та Ірина Коляденко стали бронзовими призерами з вільної боротьби. Марта Федіна та Анастасія Савчук (у дуеті) виграли бронзову медаль в артистичному плаванні, Людмила Лузан - у веслуванні, а Станіслав Горуна - у караті.
1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів. 4 серпня борець греко-римського стилю Парвіз Насібов теж став срібним призером. Каратистка Анжеліка Терлюга також завоювала срібло. 7 серпня срібні нагороди виграли Людмила Лузан і Анастасія Четверикова (в каное-двійці) і боксер Олександр Хижняк.
Першу золоту нагороду на Іграх у Токіо для України завоював Жан Беленюк.
Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу. Також поєдинок за третє місце програв борець греко-римського стилю Ленур Теміров. У велотреку четверте місце посіла Олена Старікова.