Флойд Мейвезер інвестував понад 400 мільйонів доларів у шахрайську схему.

Найбагатший боксер в історії Флойд Мейвезер став повним банкрутом. Як пише sport.ua, шокуючі новини про боксера оприлюднив відомий американський журналіст Стівен Ей Сміт.

Як розповів журналіст, нещодавно Мейвезер інвестував у нерухомість у Нью-Йорку 402 мільйони доларів, однак це була шахрайська схема.

Мейвезер вважається найбагатшим боксером усіх часів. За останніми даними від відомого ресурсу Sportico статок Флойда зараз складає 1,15 мільярдів доларів США.

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Водночас нагадаємо, що за даними порталу GiveMeSport (на початок 2025 року), загальний заробіток Флойда Майвезера оцінюють в 400 млн доларів. На другому місці Джордж Форман, а третє місце посів мексиканський боксер Сауль Альверес, статок якого оцінюють у 250 млн доларів. Також у рейтингу присутній й український боксер Олександр Усик – він на 6 місці.

Новини боксу

Український боксер Олександр Усик був визнаний боксером року за версією журналу The Ring.

водночас Усик уже заговорив про завершення кар'єри. За словами спортсмена, йому залишилося зовсім небагато поєдинків на рингу. Один із них - проти Дюбуа. А ось із другим він ще не може зважитися.

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