Українець випередив свого суперника Тайсона Ф'юрі на одну сходинку.

Відомий британський портал GiveMeSport опублікував рейтинг найбагатших боксерів в історії. Перше місце отримав легендарний американський боксер Флойд Майвезер, його загальний заробіток оцінюють в 400 млн доларів.

За даними порталу, 300 млн доларів має хевівейтер Джордж Форман, а третє місце посів мексиканський боксер Сауль Альверес, статок якого оцінюють у 250 млн доларів.

Також у рейтингу присутній й український боксер Олександр Усик. Після поєдинку з Тайсоном Ф'юрі загальна сума зароблених коштів чемпіона склала 165 млн доларів. Олександр посів шосте місце, випередивши Тайсона Ф'юрі (146 млн доларів).

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"Згідно з рейтингом Celebrity Net Worth, сенсація соціальних мереж Джейк Пол також потрапив до списку, отримавши значний виграш у результаті свого суперечливого поєдинку з Майком Тайсоном. Бійці, які потрапили до топ-10, настільки багаті, що такі, як Тайсон ($20 млн) та Ентоні Джошуа ($80 млн), не змогли туди потрапити", - додали у GiveMeSport.

Рейтинг з 10 найбагатших боксерів в історії має такий вигляд:

1. Флойд Мейвезер - 400 млн доларів;

2. Джордж Форман - 300 млн доларів;

3. Сауль Альварес - 250 млн доларів;

4. Менні Пак'яо - 220 млн доларів;

5. Оскар Де Ла Хойя - 200 млн доларів;

6. Олександр Усик - 165 млн доларів;

7. Тайсон Ф'юрі - 146 млн доларів;

8. Леннокс Льюїс - 120 млн доларів;

9. Шугар Рей Леонард - 120 млн доларів;

10. Джейк Пол - 100 млн доларів.

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Раніше Тайсон Ф'юрі заявив про завершення своєї боксерської кар'єри, проте чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа закликав не вірити таким словам. За його словами, спортсмен ще може провести поєдинок з якимось боксером.

Водночас повідомлялось, що Олександр Усик був визнаний боксером року за версією журналу The Ring. Також 9-й раунд бою-реваншу між українцем і Тайсоном Ф'юрі визнано найкращим у 2024 році.

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