За словами Дюбуа, Тайсон Ф'юрі ще може провести поєдинок з якимось боксером.

Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа прокоментував рішення британського боксера Тайсона Ф'юрі завершити кар'єру. За його словами, не потрібно вірити словам спортсмена.

"Ніколи не вірте тому, що говорить Тайсон. Він може повернутися і побитися з кимось. Ти ніколи не знаєш. Але я думаю, що насправді він достатньо зробив у своїй кар'єрі. Він легенда, чи не так?", - зазначив Дюбуа в інтерв'ю The Stomping Ground.

Британець додав, що хотів би, щоб відбувся бій між Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

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"Чи буду я розчарований, якщо бій Ф’юрі - Джошуа не відбудеться? Можливо. Ми хотіли побачити цей поєдинок кілька років тому, а також і зараз", - підкреслив Дюбуа.

Тайсон Ф'юрі - останні новини

Як писав УНІАН, раніше Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри після того, як два рази програв українському боксеру Олександру Усику. За його словами, він мав круту кар'єру, під час якої "насолоджувався кожною хвилиною".

Водночас промоутер Олександра Усика пояснив, чому Тайсон Ф'юрі хоче провести третій бій з українцем. Він зазначив, що це свідчить про те, що британець хоче заробити якомога більше грошей.

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