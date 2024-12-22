Бажання британського боксера Тайсона Ф'юрі провести третій бій проти українця Олександра Усика пояснюється його бажанням заробити гроші. Про це у коментарі Youtube-каналу Fight Hub заявив промоутер чемпіона світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Красюк.
Як відомо, після переможного бою проти Ф'юрі Усик заявив про бажання провести реванш із Даніелем Дюбуа. У свою чергу у таборі британця пролунали заяви про бажання провести третій поєдинок проти Усика.
За словами Красюка, такий розвиток подій наврядчи можливий.
"Він просто хоче грошей, бо він - жадібне пузо. У нього (Усика - УНІАН) повинна бути якась мотивація. Чи можливо це? Як повинен Олександр готуватись до третього бою після двох перемог? Йому потрібна буде дуже сильна мотивація, стимул. Інакше це буде дуже складно", - сказав промоутер Усика.
Бій Усик - Ф'юрі
Як повідомляв УНІАН, у ніч з 21 на 22 грудня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді українець Олександр Усик переміг за очками британця Тайсона Ф'юрі і захистив титули WBO, WBA і WBC.
Британський боксер Тайсон Ф'юрі відмовився визнати, що програв свій бій-реванш проти українця Олександра Усика, і заявив, що судді зробили його супернику "різдвяний подарунок".
Реакція Усика на закиди Ф'юрі про "різдвяний подарунок" від суддів не забарилася. За словами українця, він вважає свою перемогу у реванші проти Ф'юрі справедливою і чесною.
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