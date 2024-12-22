За словами промоутера українця, Усику потрібна буде дуже сильна мотивація для ще одного поєдинку проти британця.

Бажання британського боксера Тайсона Ф'юрі провести третій бій проти українця Олександра Усика пояснюється його бажанням заробити гроші. Про це у коментарі Youtube-каналу Fight Hub заявив промоутер чемпіона світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Красюк.

Як відомо, після переможного бою проти Ф'юрі Усик заявив про бажання провести реванш із Даніелем Дюбуа. У свою чергу у таборі британця пролунали заяви про бажання провести третій поєдинок проти Усика.

За словами Красюка, такий розвиток подій наврядчи можливий.

Відео дня

"Він просто хоче грошей, бо він - жадібне пузо. У нього (Усика - УНІАН) повинна бути якась мотивація. Чи можливо це? Як повинен Олександр готуватись до третього бою після двох перемог? Йому потрібна буде дуже сильна мотивація, стимул. Інакше це буде дуже складно", - сказав промоутер Усика.

Бій Усик - Ф'юрі

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 21 на 22 грудня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді українець Олександр Усик переміг за очками британця Тайсона Ф'юрі і захистив титули WBO, WBA і WBC.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі відмовився визнати, що програв свій бій-реванш проти українця Олександра Усика, і заявив, що судді зробили його супернику "різдвяний подарунок".

Реакція Усика на закиди Ф'юрі про "різдвяний подарунок" від суддів не забарилася. За словами українця, він вважає свою перемогу у реванші проти Ф'юрі справедливою і чесною.

Вас також можуть зацікавити новини: