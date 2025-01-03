За словами менеджера боксера, Усик потребує тривалого відновлення.

Для українського боксера Олександра Усика 2024 рік став знаковим та успішним. У травні та в грудні 2024 року він двічі переміг у бою британця Тайсона Ф'юрі, здобувши титул чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі, пише bjpenn.com.

Після завершення останнього поєдинку спортсмен не нагадував людину, яка думає про завершення кар'єри, однак, швидше за все, він отримає тривалий відпочинок, зауважує видання.

Зокрема в інтерв'ю BoxingScene.com менеджер Олександра Усика Егіс Клімас сказав, що вболівальникам не варто чекати на те, що спортсмен одразу повернеться на ринг.

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"Це буде дуже довга підготовка. Після ще 12 раундів з Ф'юрі йому потрібне хороше, тривале відновлення", - зауважив він.

Видання нагадало, що інтерв'ю Усика після бою перервав Даніель Дюбуа, який вимагав реваншу. Відомо, що Дюбуа має битися проти Джозефа Паркера, тому Клімас наголосив, що йому варто зосередитися на цьому поєдинку.

"Дюбуа повинен побити Паркера до того, як він почне думати про [Усика]", - додав менеджер українця.

Також відомо, що після бою команда Ф'юрі заявляла про несправедливість результату реваншу. Зокрема Френк Уоррен з Queensberry Promotions проаналізував бій та сказав, що мав перемогти Ф'юрі.

Своєю чергою під час пресконференції Усик відповів на такі заяви Уоррена:

"Дядько Френк, я думаю, сліпий. Якщо Тайсон каже, що це різдвяний подарунок, добре, дякую тобі, Боже, а не Тайсону. Дякую тобі, Боже. Спасибі моєму тренеру Юрію, спасибі моєму тренеру Кубі, спасибі моїй команді. Слухай, Френк, по-моєму, божевільний. Це на мою думку. Гаразд, без проблем. Я виграв".

Олександр Усик - останні новини

Раніше український боксер Олександр Усик звернувся до українців та британців. Після поєдинку з Ф'юрі боксер записав відеозвернення у літаку, повертаючись із Саудівської Аравії.

Водночас промоутер Олександра Усика висловився про бій з Дюбуа. За його словами, він хотів би, щоб український боксер став триразовим абсолютним чемпіоном світу з боксу.

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