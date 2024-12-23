Чемпіон зазначив, що повертається додому з перемогою, а також подякував українцям та фанатам у Британії за підтримку та молитви.

Український боксер, чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик після переможного бою з британцем Тайсоном Ф'юрі звернувся до українців та своїх шанувальників по всьому світу.

Відеозвернення Усика з'явилося у його Instagram. Боксер записав його у літаку, повертаючись із Саудівської Аравії, де відбувався поєдинок.

"Все чудово - перемога є. Хочу подякувати всім за підтримку. Слава Богу! Дякую за молитви", - сказав Усик, звертаючись до українців.

Також чемпіон звернувся до своїх шанувальників у Великій Британії. Він подякував їм за підтримку і зауважив, що вона була для нього важливою.

"Слава Богу за все! Слава Україні", - додав Усик.

Перемога Усика над Ф'юрі

Нагадаємо, що український боксер переміг британця у матчі-реванші, відстоявши чемпіонські пояси у надважкій вазі за версіями WBO, WBA та WBC.

За даними ЗМІ, за перемогу Усик отримав 114 мільйонів доларів, Ф'юрі - 76 мільйонів.

Після бою чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа піднявся на ринг та викликав Усика на бій. Той погодився зустрітися на ринзі.

Вас також можуть зацікавити новини: