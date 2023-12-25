Знаменитий британець вірить у перемогу українця в бою проти "Циганського короля".

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа поділився свіжим прогнозом на історичний поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Зірковий британець вважає, що шансів на перемогу більше в українського боксера.

"Я дійсно хочу відвідати цей бій. Мабуть, ви вже не раз це чули, але я вважаю Усика феноменальним бійцем, і навколо нього відмінна команда.

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Ти настільки сильний, наскільки потужна твоя команда, і у Олександра дуже класна команда. Побувавши з Усиком на рингу і вивчивши його, я вважаю, що він візьме гору. Напевно, я так думаю, тому що на собі відчув його майстерність в рингу. Я вважаю, що вона знаходиться на найвищому рівні", - наводить слова Джошуа Metro.

Нагадаємо, Ентоні Джошуа двічі виходив у ринг проти Олександра Усика - у вересні 2021 року і в серпні 2022-го. Обидва рази перемогу рішенням суддів здобував український боксер.

Поєдинок Усик - Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії. Переможець цього бою стане першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Додамо, що в ніч на 24 грудня Ентоні Джошуа провів бій проти Отто Валліна. Британець здобув перемогу технічним нокаутом у п'ятому раунді.

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