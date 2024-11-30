Британський боксер назвав Усика одним зі своїх найкращих суперників.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі розповів, як збирається діяти під час бою-реваншу з українцем Олександром Усиком.

Британець не думає, що може бути кращим, аніж у першому бою проти українця, оскільки вважає свій виступ у першому протистоянні одним із найкращих у власному житті. Слова Ф'юрі наводить Sky Sports Boxing.

Західний спортсмен назвав свій виступ "фантастичним", а Усика - одним зі своїх найкращих суперників.

Відео дня

Ф'юрі поставив запитання, чи може зробити щось краще під час бою-реваншу, і так відповів:

"...Я можу бути більш зосередженим і влаштовувати менше клоунади, і я думаю, що цього достатньо".

Ф'юрі - Усик: реванш у центрі уваги

Олександр Усик у травні здобув перемогу над Тайсоном Ф'юрі за рішенням суддів і здобув титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Український боксер зміг захистити свої чемпіонські пояси за версіями IBF, WBA і WBO та відібрав у суперника титул чемпіона за версією WBC. Після бою Ф'юрі стверджував, що Усик нібито здобув перемогу через те, що його країна воює.

Бій-реванш має відбутися в Саудівській Аравії 21 грудня. Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі - американський боксер Майк Тайсон, натякнув, що сподівається на перемогу британця.

Вас також можуть зацікавити новини: