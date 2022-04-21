У ніч з 23 на 24 квітня на знаменитому стадіоні "Уемблі" в Англії відбудеться поєдинок за титул чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі між британцем Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 KO) і його співвітчизником Ділліаном Уайтом (28-2, 19 КО).
Букмекери вважають Тайсона Ф'юрі беззаперечним фаворитом цього поєдинку.
На перемогу Ф'юрі можна зробити ставку з коефіцієнтом 1.16, тоді як на сенсацію від Уайта - 5.00. Нічия оцінюється коефіцієнтом 23.00.
Що стосується того, як саме завершиться бій, то на дострокову перемогу Тайсона Ф'юрі букмекери дають коефіцієнт 1.72, тоді як на нокаут від Ділліана Уайта - 5.50.
Перемога Уайта рішенням суддів вважається вкрай малоймовірною - коефіцієнт на це дорівнює 23.00. Тоді як на перемогу Ф'юрі за очками можна поставити з коефіцієнтом 3.20.
Найбільш вірогідним відрізком закінчення бою на користь фаворита аналітики вважають 7-12-й раунди.
Напередодні чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі і обов'язковий претендент Ділліан Уайт провели фінальну битву поглядів.
Ф'юрі - Уайт: перед боєм
- Тайсон Ф'юрі у своєму останньому поєдинку в жовтні минулого року нокаутував Деонтея Вайлдера і захистив титул чемпіона світу за версією WBC.
- В активі Ф'юрі 31 перемога в 32 боях, 26 з яких 33-річний спортсмен виграв нокаутом. Один бій Циганського короля завершився внічию - це був перший поєдинок проти американця Деонея Вайлдера в 2018 році.
- Ділліан Уайт в березні 2021-го року в реванші в четвертому раунді нокаутував росіянина Повєткіна і повернув собі титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC, і другорядний пояс WBC Diamond.
- Уайт за свою професійну кар'єру провів 30 боїв, 28 з яких він виграв і два програв. 19 разів Ділліан Уайт перемагав своїх суперників нокаутом.