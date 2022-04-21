Тайсон Ф'юрі є беззаперечним фаворитом бою проти Ділліана Уайта.

У ніч з 23 на 24 квітня на знаменитому стадіоні "Уемблі" в Англії відбудеться поєдинок за титул чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі між британцем Тайсоном Ф'юрі (31-0-1, 22 KO) і його співвітчизником Ділліаном Уайтом (28-2, 19 КО).

Букмекери вважають Тайсона Ф'юрі беззаперечним фаворитом цього поєдинку.

На перемогу Ф'юрі можна зробити ставку з коефіцієнтом 1.16, тоді як на сенсацію від Уайта - 5.00. Нічия оцінюється коефіцієнтом 23.00.

Що стосується того, як саме завершиться бій, то на дострокову перемогу Тайсона Ф'юрі букмекери дають коефіцієнт 1.72, тоді як на нокаут від Ділліана Уайта - 5.50.

Перемога Уайта рішенням суддів вважається вкрай малоймовірною - коефіцієнт на це дорівнює 23.00. Тоді як на перемогу Ф'юрі за очками можна поставити з коефіцієнтом 3.20.

Найбільш вірогідним відрізком закінчення бою на користь фаворита аналітики вважають 7-12-й раунди.

Напередодні чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі і обов'язковий претендент Ділліан Уайт провели фінальну битву поглядів.

Ф'юрі - Уайт: перед боєм