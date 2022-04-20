Тайсон Ф'юрі та Ділліан Вайт / фото Top Rank

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі та обов’язковий претендент Ділліан Вайт провели фінальну битву поглядів напередодні бою.

Британці організували фінальну прес-конференцію та після неї подивилися один одному у вічі. Церемонія супроводжувалася масою криків, а також жартами та дивними звуками від Ф'юрі.

Бій відбудеться 23 квітня в Лондоні на "Вемблі". УНІАН детально розповідав усе про цей поєдинок в анонсі, зокрема де та коли дивитися.

Якщо Олександр Усик в реванші знову переможе Ентоні Джошуа, то він отримає шанс битися за звання абсолютного чемпіона світу проти переможця пари Ф'юрі - Вайт.

Також Ф'юрі "погрожує" завершити кар'єру після бою з Вайтом, але це радше піар-хід, на думку експертів.

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Ф'юрі - Вайт: профайл боксерів

  • Ф'юрі ніколи не програвав у кар'єрі, здобувши 31 перемогу та одну нічию у 32-х боях. В останньому поєдинку Тайсон нокаутував американця Деонтея Вайлдера. У 2015 році Ф'юрі виграв у Володимира Кличка за очками.
  • В активі Вайта 28 перемог та дві поразки. Влітку 2020 року Ділліан програв росіянину Олександру Повєткіну, але навесні 2021 року взяв реванш, нокаутувавши представника РФ в 4-му раунді.