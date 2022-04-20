Британські боксери потиснули один одному руки наприкінці церемонії.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі та обов’язковий претендент Ділліан Вайт провели фінальну битву поглядів напередодні бою.

Британці організували фінальну прес-конференцію та після неї подивилися один одному у вічі. Церемонія супроводжувалася масою криків, а також жартами та дивними звуками від Ф'юрі.

Бій відбудеться 23 квітня в Лондоні на "Вемблі". УНІАН детально розповідав усе про цей поєдинок в анонсі, зокрема де та коли дивитися.

Якщо Олександр Усик в реванші знову переможе Ентоні Джошуа, то він отримає шанс битися за звання абсолютного чемпіона світу проти переможця пари Ф'юрі - Вайт.

Також Ф'юрі "погрожує" завершити кар'єру після бою з Вайтом, але це радше піар-хід, на думку експертів.

Ф'юрі - Вайт: профайл боксерів