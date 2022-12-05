Бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі відбудеться на початку 2023 року.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі готовий провести поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу проти Олександра Усика, який володіє поясами WBA Super, WBO, IBO і IBF.

Скандальний британський боксер заявив, що бій з українцем пройде в лютому-березні наступного року.

"Я з нетерпінням чекаю великого 2023 року. Я чую всі ці розмови про великі гроші в Саудівській Аравії. Френк Уоррен говорив мені, що бій може пройти в першому кварталі наступного року в лютому або на початку березня.

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Так що зробимо це. Я готовий, і Усик, схоже, готовий.

Він просто схожий на кролика. У нього очі розташовані далеко один від одного, і у нього велика щілина в зубах. Мені здається, мій тато дав йому прізвисько "Кролик". Назвіть мене "Фермером", тому що я зніму шкірку з кролика і з'їм його на сніданок. Ось що ми з ним зробимо. Ви можете поставити мене першим номером, а імена наступних трьох суперників покласти в капелюх і вибрати. Це Джойс, Усик і Вайлдер", - наводить слова Тайсона Ф'юрі Вoxingnews24.

Варто зазначити, що раніше Олександр Усик також повідомив, що бій з Тайсоном Ф'юрі відбудеться орієнтовно в лютому-березні 2023 року.

Усик - Ф'юрі: профайли боксерів

Тайсон Ф'юрі 3 грудня провів бій проти свого співвітчизника Дерека Чісори. Поєдинок завершився перемогою "Циганського короля" технічним нокаутом в 10-му раунді.

На рахунку 34-річного Тайсона Ф'юрі 33 перемоги (24 - нокаутом) і одна нічия.

В активі Олександра Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у суперважкій вазі.

До переходу в суперважкий дивізіон, Усик став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там всі чотири найпрестижніших пояса.

У ніч на 21 серпня 2022 року Усик переміг у реванші Джошуа і захистив свої пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

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