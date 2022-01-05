Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі провів кумедну розминку перед тренуванням.
"Циганський король" захищався від ударів тренера, котрий "махав" пластмасовими палицями. Обоє емоційно кричали вигуки.
Відео оприлюднив промоутер Ф'юрі Френк Воррен у своєму профілі Twitter.
"Входження до новорічного ритму", - з нотками сміху підписав ролик Френк.
Getting into the New Year rhythm @Tyson_Furypic.twitter.com/vPmQgUGlhB— Frank Warren (@frankwarren_tv) January 4, 2022
Нагадаємо, що Ф'юрі анонсував свій наступний бій, але не назвав ім'я суперника. Скоріш за все Тайсон вийде в ринг проти свого співвітчизника Ділліана Вайта.
Читайте також"Наведе порядок": тренер Усика дав прогноз на бій українця з Ф'юрі
Ситуація в суперважкій вазі: головне
- У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.
- Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.
- Тепер Усик і Джошуа повинні провести реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш може відбутися орієнтовно в березні-квітні 2022 року.
- Ф'юрі нокаутував Вайлдера у третьому бою, захистивши пояс WBC. Всесвітня боксерська рада офіційно призначила для Ф'юрі претендента.
- Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох". А промоутер Усика назвав умову, за якої Джошуа міг би відмовитися від реваншу, щоб дозволити Усику і Ф'юрі зустрітися в ринзі.
- Ф'юрі заявив, що його цікавлять бої тільки проти двох суперників.