Британський боксер готується до свого наступного поєдинку.

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі провів кумедну розминку перед тренуванням.

"Циганський король" захищався від ударів тренера, котрий "махав" пластмасовими палицями. Обоє емоційно кричали вигуки.

Відео оприлюднив промоутер Ф'юрі Френк Воррен у своєму профілі Twitter.

"Входження до новорічного ритму", - з нотками сміху підписав ролик Френк.

Getting into the New Year rhythm @Tyson_Furypic.twitter.com/vPmQgUGlhB — Frank Warren (@frankwarren_tv) January 4, 2022

Нагадаємо, що Ф'юрі анонсував свій наступний бій, але не назвав ім'я суперника. Скоріш за все Тайсон вийде в ринг проти свого співвітчизника Ділліана Вайта.

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