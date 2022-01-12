Володар титулу WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) заявив, що збирається відібрати пояси WBA, IBF, WBO і IBO в українця Олександра Усика (19-0, 13 КО).
Британський боксер звинуватив Ентоні Джошуа в тому, що він сам віддав пояси українцю, а Олександра попросив принести йому ці титули.
"Не можу повірити, що Джошуа повернув Україні всі пояси. І це після тієї важкої роботи, яку я виконав для того, щоб їх забрати. Марної роботи.
Ти (Джошуа, - прим.) - здоровенний і марний бомжара. До тебе підійшов маленький, напханий стероїдами середньоваговик і забрав всі пояси. Для їх повернення знадобиться справжній британський бомбардувальник з Ланкастера!
Я звільню марну маленьку людину від поясів і поверну їх до Британії!
Ви - марні бомжари. Чесно. Дайте їх мені, циганському королю, і я поставлю їх на місце", - сказав Ф'юрі.
Ситуація в суперважкій вазі: головне
- У серпні цього року Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Деонтея Вайлдера.
- Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Олександра Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі і Джошуа в рингу.
- Тепер Усик і Джошуа повинні провести реванш. Британець вже активував відповідну опцію. Вже відомо, що реванш може відбутися орієнтовно в березні-квітні 2022 року.
- Ф'юрі нокаутував Вайлдера у третьому бою, захистивши пояс WBC. Всесвітня боксерська рада офіційно призначив для Ф'юрі претендента.
- Промоутер Джошуа запропонував провести в суперважкій вазі так званий "Фінал чотирьох". А промоутер Усика назвав умову, при якому Джошуа міг би відмовитися від реваншу, щоб дозволити Усику і Ф'юрі зустрінеться в рингу.