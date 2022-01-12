Ф'юрі назвав Джошуа "здоровенним і марним бомжарою".

Володар титулу WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) заявив, що збирається відібрати пояси WBA, IBF, WBO і IBO в українця Олександра Усика (19-0, 13 КО).

Британський боксер звинуватив Ентоні Джошуа в тому, що він сам віддав пояси українцю, а Олександра попросив принести йому ці титули.

"Не можу повірити, що Джошуа повернув Україні всі пояси. І це після тієї важкої роботи, яку я виконав для того, щоб їх забрати. Марної роботи.

Ти (Джошуа, - прим.) - здоровенний і марний бомжара. До тебе підійшов маленький, напханий стероїдами середньоваговик і забрав всі пояси. Для їх повернення знадобиться справжній британський бомбардувальник з Ланкастера!

Я звільню марну маленьку людину від поясів і поверну їх до Британії!

Ви - марні бомжари. Чесно. Дайте їх мені, циганському королю, і я поставлю їх на місце", - сказав Ф'юрі.

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