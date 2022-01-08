Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBO, WBO та IBF Олександр Усик приїхав відпочивати на гірськолижний курорт у Буковель.
У себе в Instagram боксер показав, як він "атакує" сніговий гарматний потік хурделиці.
Пристрій для виробництва штучного снігу видував білу масу, а Усик махав на неї кулаками.
"Стихія проти стихії", - підписав відеоролик 34-річний кримчанин.
Нагадаємо, що Усик привітав всіх з 2022 роком. Раніше Олександр показував душевні фото зі своїми синами - Кирилом і Михайлом.
Український боксер готується захищати свої титули у реванші з Ентоні Джошуа, але наразі він взяв перепочинок від тренувань і гайнув до Буковелі.
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Усик - Джошуа: що відомо про реванш
- У контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.
- Повідомлялося, що реванш пройде, швидше за все, в березні або квітні 2022 року.
- Віталій Кличко прокоментував можливість проведення реваншу в Києві.
- Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.
- Джошуа заявив, що не проти провести реванш у Києві.
- Найбільш вірогідним місцем проведення реваншу називають традиційно Великобританію, а також країни Близького Сходу.