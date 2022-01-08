Український боксер поділився смішним відео.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBO, WBO та IBF Олександр Усик приїхав відпочивати на гірськолижний курорт у Буковель.

У себе в Instagram боксер показав, як він "атакує" сніговий гарматний потік хурделиці.

Пристрій для виробництва штучного снігу видував білу масу, а Усик махав на неї кулаками.

"Стихія проти стихії", - підписав відеоролик 34-річний кримчанин.

Нагадаємо, що Усик привітав всіх з 2022 роком. Раніше Олександр показував душевні фото зі своїми синами - Кирилом і Михайлом.

Український боксер готується захищати свої титули у реванші з Ентоні Джошуа, але наразі він взяв перепочинок від тренувань і гайнув до Буковелі.

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