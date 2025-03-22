Форман був найстарішим чемпіоном світу у важкій вазі.

Дворазовий чемпіон світу з боксу у важкій вазі та олімпійський чемпіон Джордж Форман помер у п'ятницю, 21 березня, у віці 76 років. Він є найстарішим чемпіоном світу у важкій вазі в історії, володіючи титулом у віці 46 років і 170 днів. Як пише CNN, про смерть боксера повідомила його сім'я.

У 19 років, провівши свій 25-й аматорський бій, Форман завоював золоту медаль у важкій вазі на Олімпійських іграх 1968 року в Мехіко і розгромив одного з найвидатніших боксерів усіх часів Джо Фрейзера, перемігши технічним нокаутом у другому раунді.

Форман ще двічі захищав пояс, перш ніж зустрітися з Мухаммедом Алі в одному з найзнаменитіших боксерських поєдинків в історії 1974 року.

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Алі був позбавлений титулу за сім років до цього за відмову від призову на війну у В'єтнамі та вийшов на поєдинок із більшим і молодшим чемпіоном як аутсайдер, проте нокаутував Формана у восьмому раунді.

"Я був сильним бійцем у важкій вазі", - сказав Форман агентству Reuters у 2007 році. "Я був просто машиною для нанесення ударів, і це був перший раз, коли я завдав усе, що в мене було, і нічого не спрацювало".

Після цього Форман взяв рік перерви, перш ніж повернутися на ринг, а потім, після другої професійної поразки, пішов у відставку в 1977 році, проте повернувся десятиліття потому.

У 1991 році він виграв 24 поєдинки поспіль, але потім програв Евандеру Холіфілду рішенням суддів у 12 раундах. Три роки потому він нокаутував непереможного південця Мурера і став найстарішим чемпіоном у важкій вазі в історії.

Останній бій Форман провів у 1997 році, завершивши свою кар'єру з 76 перемогами і п'ятьма поразками.

Упродовж 1990-х років і після виходу на пенсію він з ентузіазмом рекламував різні товари, зокрема, електричний гриль від виробника побутової техніки Salton Inc. У 1999 році компанія заплатила Форману та його партнерам 137,5 млн доларів за те, що вони розмістили його ім'я на грилі та інших товарах.

У 2025 році відомий британський портал GiveMeSport опублікував рейтинг найбагатших боксерів в історії. Джордж Форман посів другу сходинку зі статками в 300 млн доларів.

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