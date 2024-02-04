Бій за "абсолюту" між Усиком і Ф'юрі перенесли на 18 травня.

Напередодні була оголошена нова дата поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Британський боксер відреагував на призначення нової дати бою з українцем. "Циганський король" у своєму Instagram, заявив що розіб'є Усика.

"У нас нова дата - 18 травня. Не можу дочекатися, щоб розбити кролика. Велика повага моєму братові, Туркі Аль аш-Шейху, за найбільший бій століття", - написав Ф'юрі.

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Нагадаємо, бій Усик - Ф'юрі спочатку планували провести 17 лютого 2024 року, проте британський боксер отримав травму в тренувальному таборі і поєдинок довелося перенести.

Офіційна дата поєдинку Усик - Ф'юрі - 18 травня 2024 року.

Варто відзначити, що цього разу організатори подбали про те, щоб поєдинок не був зірваний. Напередодні стало відомо, що 18 травня бій в будь-якому випадку відбудеться, з Ф'юрі або без. Організатор бою повідомив, що якщо "Циганський король" не вийде в ринг в зазначену дату, то буде оштрафований, а на його місце буде призначений інший суперник. Такі ж санкції будуть застосовані і до Усика, якщо він раптом не зможе вийти на бій.

Додамо, що Усик і Ф'юрі досі жодного разу не програвали у своїй професійній кар'єрі. Українець здобув 21 перемогу в 21 бою. У послужному списку британця 34 перемоги і 1 нічия в 35 боях.

Олександр Усик володіє поясами WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі. Тайсон Ф'юрі - чемпіон світу за версією WBC.

Переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном світу в королівському дивізіоні.

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