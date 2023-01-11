Перші свої гроші знаменитий боксер заробив на фермі.

Володар поясів WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик розповів, скільки грошей отримав з першої офіційної зарплати.

Знаменитий боксер зізнався, що перші гроші у своєму житті він отримав за роботу на фермі.

"Моя перша офіційна зарплата - 39 або 37 гривень, Коли я в селі, Риботині, працював на фермі - допомагав збирати сіно, пасти корів. Тоді мені було 11 або 12 років", - сказати Вусик.

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Варто відзначити, що на даний момент Усик є одним з найбільш високооплачуваних спортсменів України.

Ще в 2020 році заробітки Усика за всю професійну кар'єру не перевищували чотирьох мільйонів доларів. Однак вони істотно зросли після першого бою з британським боксером Ентоні Джошуа в жовтні 2021 року, за який Олександр отримав 13 мільйонів доларів.

Гонорар Усика за реванш з Джошуа склав 35 мільйонів доларів.

За даними Sportekz, за свою кар'єру Олександр Усик вже заробив як мінімум 52 мільйони доларів.

Нагадаємо, реванш Усика проти Джошуа відбувся в серпні минулого року. Українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів і захистив свої титули WBA, WBO, IBF і IBO. Також українець завоював вакантний пояс чемпіона світу за версією журналу The Ring.

Очікується, що свій наступний бій українець проведе проти володаря пояса WBC Тайсона Ф'юрі.

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