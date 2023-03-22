Мегафайт за титул абсолютного чемпіона світу повинен був відбутися 29 квітня в Лондоні.

Напередодні стало відомо, що переговори про бій за титул абсолютного чемпіона світу між володарем поясів WBA, WBO, IBO і IBF Олександром Усиком і чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі були припинені і цей поєдинок не відбудеться.

На новину про зрив мегафайту відреагував директор команди українського боксера Сергій Лапін. У своєму Instagram функціонер опублікував пост, в якому потролив "Циганського короля".

"Це бій, якого чекають шанувальники пуза Ф'юрі. Це буде бомба", - написав Лапін, додавши постер бою Ф'юрі з Чісорою.

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Додамо, що бій Усик - Ф'юрі повинен був відбутися 29 квітня в Лондоні на легендарному стадіоні "Уемблі".

Напередодні стало відомо, що команди боксерів припинили переговори про поєдинок. Як повідомляє британець Роб Теббатт з ID Boxing, причина скасування бою - пункт про негайний реванш. Сторони так і не зуміли домовитися про те, як поділити призовий фонд в тому випадку, якщо в першому поєдинку переможе андердог Усик.

Раніше про зрив бою Усик - Ф'юрі повідомив менеджер українського боксера Егіс Клімас. Також стало відомо, що український боксер вже згорнув свій тренувальний табір, в якому готувався до бою з "Циганським королем".

Очікується, що наступний свій бій Усик проведе цього літа. Суперником українця може стати регулярний чемпіон WBA Даніеля Дюбуа.

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