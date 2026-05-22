Не звичайний бій: Ring розкрив, чого чекати від поєдинку Усик - Верхувен

Український боксер є однозначним фаворитом на цей бій.

Вже цієї суботи український боксер Олександр Усик проведе бій, в якому захищатиме свій титул чемпіона світу у важкій вазі у Єгипті під час турніру The Ring "Glory in Giza". Видання "The Ring" розкрило, чого чекати від цього поєдинку.

Видання вже назвало цей бій не звичайним, оскільки Усик відійшов від свого звичного списку претендентів у важкій вазі. Оскільки його суперником стане "Король кікбоксингу"" Ріко Верхувен – людина, яка була настільки ж домінуючою у своїй дисципліні.

І хоч у Верхувена є лише один бій у боксерській карʼєрі – коли у 2014 році він нокаутом переміг голландця Яноша Фінфери, суперник Усика присвятив все своє життя кікбоксингу, де лишається непереможеним вже 11 років.

"Незважаючи на цей грізний послужний список, мало хто вірить у його шанси в боксерському поєдинку, де на кону стоятимуть титули The Ring та WBC, проти одного з найкращих важковаговиків усіх часів", – зазначає видання.

Чого чекати від бою Усик-Верхувен

Напередодні бою обидва спортсмени висловилися про майбутню зустріч. Зокрема Усик вказав на складність аналізу Верхувена, оскільки він провів більшість боїв у своїй карʼєрі в іншій дисципліні:

"Він провів лише один боксерський поєдинок, але в кікбоксингу він не знає поразок вже багато років і, м'яко кажучи, має великий бойовий досвід. Ніколи не можна знати про свого суперника все, навіть якщо він провів багато боїв у боксі. Завжди є щось нове. Для мене це справжній бій. Я готувався до нього так, як готуюся до будь-якого серйозного поєдинку".

Водночас Верхувен вказав на свої фізичні переваги над українцем

"Моя сила в тому, що я інший. Я думаю, він підняв бокс на інший рівень. Але я кікбоксер, тож думаю, це буде найбільша різниця. І особливо з урахуванням різниці у вазі: як тільки я його зачеплю, так, він це відчує. Різниця у вазі становитиме щонайменше 20 кг. Я повністю розумію всю ситуацію та динаміку, в якій ми перебуваємо. Він ніби непереможний. Яка чудова нагода для мене показати, що він не такий вже й непереможний".

Видання відзначає ставки букмекерів на цей поєдинок. В них українець є абсолютним фаворитом з коефіцієнтом 1/16. Це означає, що ймовірність перемоги Усика перевищує 94 відсотки. Тоді як коефіцієнт на перемогу Верхувена у деяких букмекерів становить 14/1. Шанс нічиєї традиційно ще менший – 50/1.

Бій онлайн в Україні транслюватиме платформа Київстар ТБ.

Що треба знати напередодні бою Усик-Верхувен

Напередодні бою, український боксер Олександр Усик натякнув на завершення своєї професійної карʼєри у найближчі роки. За його словами, включно з суботнім поєдинком, він планує провести ще три бої до виходу на пенсію. Водночас він наголосив, що коли він скаже, що піде на пенсію – це рішення вже буде остаточним.

Менеджер нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена Карім Ер'я напередодні бою заявив, що його клієнт має низку переваг перед українцем. Зокрема він назвав відсутність досвіду в боксі як одну з сильних сторін Верхувена, адже це приносить елемент несподіванки для суперників.

