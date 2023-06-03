Олександр Усик став на захист свого друга Василя Ломаченка.

Володар поясів WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик прокоментував позицію колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка з приводу війни в Україні, яку розв'язала РФ.

Усик запевнив, що незважаючи на своє мовчання, Ломаченко є українцем і підтримує Україну.

"Василь взагалі майже не розмовляє - подивіться на його Instagram. Однак у перший же день війни пішов в армію.

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І якщо він щось не говорить вголос, це не означає, що він проти України. Він за Україну. Однак війна триває. І багатьох людей не так дратує, скільки нудить від того, що відбувається.

Щодня є жертви, хтось гине. І, ймовірно, з цієї причини вони сердяться на Василя, що він не висловлюється проти ворога.

В результаті він отримує ненависть. Але хочу сказати, що Василь - українець, який підтримує свою країну. Він підтримував її і буде підтримувати", - наводить слова Усика Przegląd Sportowy.

Додамо, що Василь Ломаченко жодного разу прямим текстом не говорив, що РФ розв'язала війну проти України, а лише закликав до миру в Україні. Крім того, боксер неодноразово потрапляв у гучні скандали через підтримку УПЦ Московського патріархату і публікації у своєму Instagram антиукраїнських наративів російської пропаганди.

Нагадаємо, сторінка Василя Ломаченка в Instagram була заблокована на території України, а громадська організація "Рух ЧЕСНО" внесла боксера до реєстру зрадників України.

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