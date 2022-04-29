Тайсон Ф'юрі заявив, що його рішення піти з боксу остаточне.

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі заявив, що не збирається виходити в ринг проти чемпіона світу за версіями WBA WBO, IBF і IBO Олександра Усика.

Скандальний британський боксер образив українця, назвавши його роздутим середньоваговиком. Крім того, Ф'юрі висловив упевненість в тому, що мав би повну перевагу в поєдинку проти Усика.

"Я вже був абсолютним чемпіоном. Я завоював всі пояси, які можна було завоювати. Мені більше нічого робити. Я йду, я повністю на пенсії. Це кінець.

Бій з Усиком ніколи не відбудеться, тому що я завершив кар'єру. Але давайте скажемо, що я б бив його по всьому рингу, тому що він роздувся середньоваговик", - заявив Ф'юрі в інтерв'ю виданню talkSPORT.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі 24 квітня відправив у нокаут потужним аперкотом Ділліана Уайта і захистив свій пояс чемпіона світу WBC.

Після цієї перемоги Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри, але його батько ще раніше говорив, що непереможний боксер "не втримається, щоб не побитися з переможцем реваншу Усик - Джошуа".

Додамо, що Усик і Джошуа повторно вийдуть в ринг в липні цього року - ЗМІ називають дату 23 липня.

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