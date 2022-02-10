Британський боксер продовжує зачіпати українського спортсмена.

Британський володар титулу WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі вважає, що український боксер Олександр Усик, якому належать пояси WBA, IBF, WBO і IBO, не має права називатися справжнім чемпіоном, оскільки досі не зробив нічого примітного в хевівейті.

В інтерв'ю The National Ф'юрі обрушився з критикою на Усика за його попередні бої в суперважкому дивізіоні і висловив упевненість у своїй перевазі над українським спортсменом.

"Спочатку я розберуся з Уайтом, а потім настане черга цього дрібного лошка Усика, якого я упакую і відправлю назад в середню вагу.

І не потрібно мені говорити, наскільки хороший Усик. Нехай побереться зі справжнім супертяжем, тому що досі він бився зі старим джорніменом Дереком Чісорою, і це була битва на смерть. А потім він бився з бодібілдером, навіть не боксером. Джошуа - бодібілдер, пустушка.

До тих пір, поки Усик не побереться зі справжнім бійцем, ви не можете називати його чемпіоном. Всі дороги ведуть до мене - Циганського короля. Якщо він зможе мене побити, я скажу, що він хороша людина. Але якщо у нього нічого не вийде, я продовжу говорити, що він марний", - заявив Ф'юрі.

Додамо, що на даний момент на рахунку Олександра Усика три бої в супертяжах і три перемоги: проти Чезза Візерспуна, Дерека Чісори і Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, раніше Тайсон Ф'юрі розкритикував свого співвітчизника Ентоні Джошуа і заявив, що в реванші з українцем Олександром Усиком він програє, чим поставить хрест на своїй кар'єрі.

Усик - Джошуа: що відомо про реванш